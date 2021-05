Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Tholey, Unerlaubte Party

St. Wendel (ots)

Am Samstagabend wurde der Polizei St. Wendel mitgeteilt, dass in Sotzweiler bei einer ortsansässigen Familie, wie an den Wochenenden zuvor, eine Party stattfinden würde. Vor Ort konnten die Beamten 14 Personen feststellen, die dort in einem Pavillon, feierten. Sie erwarten nun Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verstoßes gegen die Coronaverordnung.

