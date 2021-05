Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: 2x Unfallflucht in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Im Zeitraum 04.05.2021, 21:40 Uhr und 05.05.21, 06:20 wurde auf dem Parkplatz am Werksgelände der Fa. Fresenius ein geparkter weißer Pkw Toyota Yaris beschädigt. Der Unfallverursacher ist bislang flüchtig. Am Samstag, 08.05.2021 fuhr im Zeitraum 13:00-15:00 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in St. Wendel auf einem Parkplatz in der Wendalinusstraße gegen ein dort geparktes Zustellerfahrzeug und verließ unerkannt die Unfallörtlichkeit.

Zeugen werden gebeten in beiden Fällen sachdienliche Hinweise bei der Polizei St. Wendel unter der Tel-Nr. 06851 8980 mitzuteilen.

