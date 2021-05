Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit Unfallflucht und 2 Verletzten in Sotzweiler

Tholey (ots)

Am Donnerstag, 06.05.2021, 10.10 Uhr, kam es im Ortsbereich von Sotzweiler an der Kreuzung Bonner Straße/Bergweiler Straße/Lebacher Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem 2 Personen verletzt wurden und der Unfallverursacher von der Unfallstelle flüchtete.

Zuvor war dort ein PKW-Fahrer auf der Bonner Straße in Rtg.Lebach unterwegs. An der o.g. Kreuzung fuhr dann ein anderer PKW-Fahrer aus der Bergweiler Straße kommend, ohne auf die ihn durch Verkehrszeichen 206("Stopschild") geregelte Vorfahrt zu achten, in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Diese wurden hierbei beide stark beschädigt. Die beiden Insassen aus dem PKW, der auf der Bonner Straße unterwegs waren, wurden hierbei verletzt.

Der Unfallverursacher stieg aus seinem stark beschädigten PKW aus und flüchtete zu Fuß in Rtg. Tholey. Dieser konnte im Rahmen der Fahndung durch die Polizei nicht mehr festgestellt werden. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen vor.

Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall wurden aufgenommen und dauern weiter an.

Im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall kam es zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell