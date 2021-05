Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruchsdiebstahl in Solarpark Freisen

Freisen (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag dieser Woche unberechtigterweise Zugang zum Gelände des Solarparks an der L 122 zwischen Freisen und Oberkirchen. Abgesehen hatten es die Täter auf Solarmodule. Es gelang ihnen eine größere Anzahl der Module aus dem Gelände zu schaffen und mitzunehmen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die möglicherweise in der Tatnacht Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben.

PI St. Wendel: 06851-898-0

PPosten Freisen: 06855-221

