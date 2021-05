Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind

St. Wendel (ots)

Am Samstagmittag kam es in Urexweiler an der Einmündung Zum alten Forsthaus/Auf dem Triesch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem elfjährigen Kind auf einem Mountainbike und einem 54-jährigen Autofahrer. Das Kind fuhr im verkehrsberuhigten Bereich die abschüssige Straße hinunter und kollidierte mit einem von rechts kommenden Auto. Durch den Zusammenstoß fiel das Kind auf die Straße und wurde leicht verletzt. Es wurde von seinen Eltern zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

