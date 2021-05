Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Auto in Brand gesetzt in Alsweiler

St. Wendel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Alsweiler in der der Richtstraße ein schwarzer Mazda 3 von einem bislang unbekannten Täter in Brand gesetzt. Ermittlungen ergaben, dass jemand mehrere Grillanzünder unter das Fahrzeug gelegt hatte und diese entzündete. Durch das Feuer wurde der Pkw im Bereich des Motorraumes erheblich beschädigt.

Hinweise an die Polizeiinspektion St. Wendel, Tel. 06851/8980

