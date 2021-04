Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht am Krankenhaus

St. Wendel (ots)

Am 28.04.2021 hatte eine Mitarbeiterin des Krankenhauses ihren PKW in der Zeit von 08.45 Uhr bis 16.45 Uhr auf dem unbefestigten Zusatzparkplatz beim Marienkrankenhaus in St. Wendel abgestellt. Der Parkplatz befindet sich abseits der Klinik und ist für das Arbeitspersonal bestimmt. Während dieser Zeit wurde das Fahrzeug durch einen unbekannten Fahrzeugführer im Eckbereich vorne links beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am beschädigten PKW ist hellfarbiger Farbabrieb erkennbar. Falls ein Zeuge etwas in der Sache beobachtet hat, bittet die Polizei St. Wendel um Hinweise unter 06851-8980.

