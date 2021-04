Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Katalysator von PKW entwendet

St. Wendel (ots)

Vermutlich im Zeitraum vom 22.04.2021 bis 24.04.2021 wurde in St. Wendel - Bliesen an einem blauen VW der Katalysator von bislang unbekannten Tätern entwendet. Der PKW stand im Tatzeitraum auf dem Gelände einer Tankstelle. Der Katalysator wurde von den Tätern herausgeschnitten und entwendet. Da der PKW auf dem Tankstellengelände an der viel befahrenen Ortsdurchgangsstraße abgestellt war, besteht die Möglichkeit, dass der Vorfall von Zeugen bemerkt wurde und möglicherweise für Wartungsarbeiten gehalten wurde. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Wendel in Verbindung zu setzen.

