Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: PKW beschädigt und geflüchtet

Tholey (ots)

Am 24.04.2021 wurde auf dem Parkplatz des Lidl - Marktes in Tholey ein grauer Audi A 4 vermutlich im Zeitraum zwischen 12:30 - 14:30 Uhr von einem anderen, bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem grauen Audi wurde der hintere rechte Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließen unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Wendel in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell