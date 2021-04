Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in einen Baucontainer an einer Autobahnbaustelle bei Tholey

Tholey (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 20.04.2021, wurde in einen Baucontainer eingebrochen, der sich im Bereich einer Baustelle auf der A 1 zw. den AS Hasborn und AS Tholey befindet. Dort wurde der Container aufgebrochen und 2 hochwertige Baumaschinen aus diesem entwendet. Auch ein zur Sicherung vor dem Container abgestellter Radlader hinderte die Täter nicht an dem Diebstahl. Der Radlader wurden von den Tätern versetzt, so dass sie freien Zugang zu dem Container hatten und diese abtransportieren konnten. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die unter Umständen Auffälligkeiten in diesem Bereich bemerkt haben.

