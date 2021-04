Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit einem Verletzten auf der B 269 bei Alsweiler

Marpingen (ots)

Am Mittwoch, 21.04.2021, gg. 16.00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 269 bei Alsweiler bei dem 3 PKW-Fahrer beteiligt waren. Auf dem o.g. Streckenabschnitt fuhren insgesamt 3 PKW's hintereinander von Alsweiler in Rtg. Winterbach. Hierbei bremste der 1. PKW-Fahrer kurz hinter dem Ortsausgang seinen PKW stark ab. Der nachfolgende PKW-Fahrer konnte hierauf noch rechtzeitig reagieren und früh genug abbremsen. Der 3. PKW-Fahrer bemerkte dies allerdings zu spät und fuhr auf das 2. Fahrzeug auf. Durch dieses Auffahren wurde dieses wiederum auf das 1. Fahrzeug geschoben. Alle 3 Fahrzeuge wurden durch den Verkehrsunfall beschädigt. Eine Person wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Wegen des Verkehrsunfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.

