Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit verletztem PKW-Fahrer auf der B 420 bei St. Wendel-Marth

St. Wendel (ots)

Am Mittwoch, 21.04.2021. gg. 08.15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 420 im Bereich St. Wendel-Marth. Dort war ein PKW-Fahrer aus Rtg. Kusel kommend mit seinem PKW unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Marth verlor er hierbei aus bisher nicht feststehenden Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kam erst in der Böschung zum Stehen. Der Mann wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Auch hier kam es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.

