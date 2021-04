Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verletzter Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der L 134 bei St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Dienstag, 20.04.2021, gg. 19.00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Motorradfahrers auf der L 134 zwischen St. Wendel und Bliesen. Dieser Motorradfahrer fuhr zu dieser Zeit hinter einem PKW her und musste sein Motorrad dann in Höhe der Auffahrt zur B 41 in Rtg. Saarbrücken verkehrsbedingt abbremsen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad. Er kam zu Fall und das Motorrad stieß mit dem vor ihm fahrenden PKW zusammen. Hierbei wurden die beiden Fahrzeuge beschädigt. Der Motorradfahrer wurde verletzt. Wegen des Verkehrsunfalls kam es in diesem Streckenabschnitt kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.

