Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in ein Wohnhaus in Güdesweiler

Oberthal (ots)

Am Freitag, 16.04.2021, wurde in ein Wohnhaus in der Bergstraße eingebrochen. Dort verschafften sich unbekannte Täter zunächst durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zu den Wohnräumen. Nachdem sie sich in den Wohnräumen befanden, durchwühlten sie Schränke, Schubladen und Kommoden nach Wertgegenstände. Was sie hierbei genau entwendeten, steht derzeit noch fest. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 20.00 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die unter Umständen auffällige Personen in diesem Bereich bemerkt haben oder sonstige Hinweise zu dem Einbruch geben können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell