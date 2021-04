Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in ein Einfamilienhaus in St.-Wendel

St. Wendel (ots)

Am Donnerstag, 15.04.2021, kam es zu einem Wohnungseinbruch in der Anna-Engel-Straße in St. Wendel-Oberlinxweiler. Unbekannte Täter verschafften sich dort zunächst durch Aufbrechen einer Tür im rückwärtigen Bereich des Anwesens Zugang zu der Wohnung. In der Wohnung wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Was hierbei entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Die Tatzeit kann auf den relativ kurzen Zeitraum zw. 08.35 Uhr und 09.40 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei St. Wendel erhofft sich hier Zeugenhinweise über mögliche Auffälligkeiten in diesem Wohnbereich.

