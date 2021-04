Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit einem Verletzten in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Mittwoch, 14.04.21, gg. 17.10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten in der Urweiler Straße. Dort befuhren 2 PKW-Fahrer hintereinander die Urweiler Straße in Rtg. Hauptstraße. Als der voranfahrende PKWE-Fahrer an dem o.g. Einmündungsbereich verkehrsbedingt anhalten musste, reagierte der nachfolgende PKW-Fahrer zu spät und fuhr auf das Fahrzeug vor ihm auf. Beide Fahrzeuge wurden hierbei beschädigt. Ein PKW-Fahrer wurde hierbei verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell