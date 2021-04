Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit einem Verletzten auf der B 420 bei Dörrenbach

St. Wendel (ots)

Am Sonntag, 11.04.2021, gg. 18.00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 420 bei Dörrenbach. Dort wollte ein PKW-Fahrer von der Dorfstraße kommend nach links auf die B 420 in Rtg. Werschweiler einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines PKW's, welcher die B 420 in Rtg. Ottweiler befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Ein Fahrzeuginsasse wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt. Wegen des Verkehrsunfalls kam es im dortigen Bereich zu Verkehrsbehinderungen.

