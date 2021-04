Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Bereits am Montag, 29.03.2021, gg. 15.00 Uhr, ist es in der Dortmunder Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen bei dem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. An o.g. Örtlichkeit waren 2 Fahrzeuge hintereinander zw. dem Verkehrskreisel in der Tritschler Straße und dem Verkehrskreisel Dortmunder Straße in Fahrtrichtung B 269(Tholeyer Straße) unterwegs. Hierbei musste der voranfahrende PKW, ein schwarzer Opel mit " Berliner-Zulassungskennzeichen", verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende PKW fuhr hierbei auf den o.g. Opel auf. Nach dem Verkehrsunfall hielt dieser allerdings nicht an, sondern fuhr in Rtg. Winterbach davon. Bei diesem PKW soll es sich um "grau-farbenen SUV", gehandelt haben. Das Kennzeichen ist bisher nicht bekannt. Der PKW soll von einem ca. 50 Jahre alten Mann mit grauen Haaren und Bart und Brille geführt worden sein. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zur Klärung dieses Verkehrsunfalls machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell