Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in ein Wohnhaus in Theley

Tholey (ots)

Am Ostermontag, 05.04.2021, wurde in ein Wohnhaus in der Primstalstraße eingebrochen. Dort verschafften sich der oder die Täter durch ein gewaltsames Öffnen einer Tür Zugang zu dem Wohnanwesen. Im Innern des Wohnanwesens wurde dann nach Wertsachen gesucht. Hierbei wurden u.a. Schränke durchwühlt und auch verschiedene Gegenstände aus der Wohnung entwendet.

Da der Tatzeitraum auf die Tageszeit zw. 12.00 Uhr und 15.00 Uhr eingegrenzt werden kann, hofft die Polizei St. Wendel, dass Zeugen unter Umständen auffällige Beobachtungen in diesem Bereich haben und diese an die Polizei weitergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell