Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Illegal Müll entsorgt

St. Wendel (ots)

Am Samstag stellten Spaziergänger in der Straße Am Pitzrech in Oberkirchen am beginnenden Waldgebiet fest, dass dort jemand zwei Heizöltanks entsorgt hatte. Die geringen Restmengen an Heizöl konnten glücklicherweise nicht in den Boden eindringen. Das bislang kein Verursacher festgestellt werden konnte, müssen die Tanks jetzt von der zuständigen Gemeinde entfernt werden. Hinweise an die Polizei St. Wendel, Tel. 06851-8980

