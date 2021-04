Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Radfahrer gestürzt

St. Wendel (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr ein 43-jähriger Mann aus St. Wendel mit seinem Pedelec die Kleinbachstraße in Werschweiler. Der Fahrer verlor aus bisher unbekannten Gründen plötzlich die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte. Er musste mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell