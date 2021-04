Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Hauseingangstür eingeschlagen

St. Wendel (ots)

In Roschberg in der Urweilerstraße wurde im Zeitraum von Freitag 10 Uhr bis Samstag 09 Uhr an einem Einfamilienhaus die Hauseingangstür eingeschlagen. Die Bewohner befanden sich in dieser Zeit im Haus, bekamen aber von der Tat nichts mit. Hinweise an die Polizei St. Wendel, Tel. 06851-8980

