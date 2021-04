Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl von 2 E-Bikes in St. Wendel

St. Wendel (ots)

In der Nacht zu Montag, 28.03.2021 wurden 2 Fahrräder in der Werschweiler Straße gestohlen. Es handelt sich hierbei um 2 E-Bikes der Marke "Ortler-Montreux" ( 1 Herren und 1 Damenrad), die in einer verschlossenen Garage abgestellt waren. Aus dieser Garage wurden sie entwendet. Hierbei steht derzeit noch nicht sicher fest wie die Täter sich Zugang zu der Garage verschafft haben. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl der Fahrräder machen können.

