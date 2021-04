Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit einer Verletzten auf der B 269 in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Dienstag, 30.03.l2012, 16.40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 269 am Ortsausgang St. Wendel in Rtg. Winterbach. Bei dem Verkehrsunfall fuhren 2 PKW's vom dortigen Verkehrskreisel am "FMZ" kommend in Rtg. Winterbach. Als der erste PKW an einer Querungsstelle für Fußgänger verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte dies der nachfolgende PKW-Fahrer zu spät und fuhr auf das anhaltende Fahrzeug auf. Hierbei wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Eine PKW-Fahrerin wurde durch den Verkehrsunfall verletzt. Wegen des Verkehrsunfalls kam es dort kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.

