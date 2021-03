Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: LKW entfernt sich nach Verkehrsunfall an Eisenbahnbrücke in Oberlinxweiler unerlaubt

St. Wendel (ots)

Bereits am Dienstag, 23.03.2021, gg. 14.15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Brückenbacher Weg. Dort wollte ein Fahrer eines LKW's mit Aufbau die Unterführung dieses für ein Fahrzeug seiner Höhe gesperrten Weg von der Niederlinxweiler Straße kommend in Rtg. der Straße "Zum Keimbach" befahren. Da sein LKW für diese Durchfahrt zu hoch war, stieß er gegen das Brückenwerk dieser Eisenbahnbrücke. Hierbei fielen Teile des LKW's zu Boden. Ein Augenzeuge beobachtete dann, dass der LKW-Fahrer sein Fahrzeug anschließend wendete und sich ohne um einen möglichen Schaden an der Brücke zu kümmern unerlaubt wieder in Rtg. Niederlinxweiler Straße davonfuhr. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. Da dieser o.g. Zeuge zu dem LKW keine genauen Angaben machen konnte, sucht die Polizei St. Wendel weitere Zeugen, die weitergehende Angaben zu dem LKW machen können.

Ob an der Eisenbahnbrücke ein Schaden entstanden ist, muss durch die zuständige Stelle durch eine besondere Prüfung noch festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell