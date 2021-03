Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in 2 Fahrzeuge in Tholey

Tholey (ots)

Am Montag, 29.03.2021, wurde festgestellt, dass auf einem Firmengelände im Gewerbegebiet " Auf Rodert" in zwei Fahrzeuge eingebrochen worden war. An den beiden Fahrzeugen waren die Scheiben eingeschlagen worden und aus den Innenräumen der Fahrzeuge mehrere Werkzeugmaschinen entwendet worden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die unter Umständen entsprechende Auffälligkeiten in diesem Bereich festgestellt haben.

