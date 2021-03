Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der L 147 bei Theley verletzt

Theley (ots)

Am Sonntag, 28.03.2021, gg. 13.00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Verkehrskreisel L 147/Abfahrt A 1 AS Theley. Dort befuhr ein Motorfahrer den o.g. Verkehrskreisel aus Rtg. Theley kommend und wollte weiter in Rtg. Primstal fahren. Gleichzeitig wollte zu dieser Zeit ein PKW-Fahrer über die Abfahrt der A 1 in diesen Verkehrskreisel einbiegen. Hierbei missachtete dieser PKW-Fahrer die Vorfahrt des Motorradfahrers. Dieser konnte durch eine Bremsung zwar einen Zusammenstoß vermeiden, kam allerdings durch die Vollbremsung zu Fall und wurde hierbei verletzt. Das Motorrad wurde beschädigt. Wegen des Verkehrsunfalls kam es im dortigen Bereich kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.

