Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verdacht der Verkehrsunfallflucht in Tholey

Tholey (ots)

Vermutlich in der Zeit zwischen 07:00 - 07:30 Uhr wurde ein grauer VW Golf auf dem Parkplatz des Lidl - Marktes in Tholey am 27.03.2021 von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der graue VW wurde hierbei im Bereich der rechten Fahrzeugfront beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich jedoch nicht weiter um den Schaden und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in St. Wendel in Verbindung zu setzen

