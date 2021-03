Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Sachbeschädigungen an PKW in Freisen

Freisen (ots)

Im Zeitraum vom 26.03.2021 - 27.03.2021 wurden in der Strängstraße in Freisen zwei PKW durch bislang unbekannte Täter beschädigt. An den beiden Fahrzeugen wurden Scheibenwischer abgerissen sowie an einem Fahrzeug wurde ein Kennzeichen aus der Halterung gerissen. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei St. Wendel in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell