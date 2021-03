Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall durch plötzlich aufgetretenen Defekt an einem LKW

Marpingen (ots)

Am Mittwoch, 24.03.2021, gg. 14.40 Uhr, befuhr eine PKW-Fahrerin die B 269 von Alsweiler in Rtg Winterbach. Dort platzte einem LKW, der im Gegenverkehr unterwegs war, ein Reifen. Zunächst bemerkte die PKW-Fahrerin dadurch keinen Schaden an ihrem PKW Erst am nächsten Tag stellte sie einen Schaden an ihrem PKW fest. Zu dem LKW kann sie selbst keine genauen Angaben machen. Dieser sei jedoch nach dem Defekt am Ortseingang Alsweiler abgestellt worden. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem LKW machen können.

