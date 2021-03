Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Mittwoch, 24.03.2021, gg. 14.30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Tholeyer Straße. Zu dieser Zeit befuhren mehrere PKW's diese Straße von Winterbach kommend in Rt. Innenstadt. In Höhe der dortigen Autowaschstraße wollten dann 2 PKW's nach links auf das Gelände dieser Waschstraße abbiegen. Hierbei übersah das zweite 2 Fahrzeug einen PKW, der im Gegenverkehr unterwegs war. Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt 3 Insassen aus den Fahrzeugen verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Wegen dieses Verkehrsunfalls musste der dortige Streckenabschnitt kurzfristig vollgesperrt. Es kam diesbezüglich zu Verkehrsbehinderungen

