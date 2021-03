Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Landesweite Kontrollmaßnahmen auch im Zuständigkeitsbereich der PI St. Wendel durchgeführt.

St. Wendel (ots)

Am Mittwoch, 10.03.2021, wurde tagsüber im Rahmen eines landesweiten Aktionstages eine Überwachung der Einhaltung der Corona-Rechtverordnung im Zuständigkeitsbereich der PI St. Wendel durchgeführt. Zu diesem Zweck wurden Schwerpunktkontrollen im ÖPNV, dem Gastronomiegewerbe, dem Einzelhandel sowie in Bezug auf Ansammlungen von Personen im öffentlichen Raum durchgeführt. Teilweise wurden solche Kontrollen auch zusammen mit Bediensteten von Ordnungsämter durchgeführt. Konkret wurden hier Kontrollen mit den Ordnungsämtern der Kreisstadt St. Wendel sowie den Gemeinden Tholey, Marpingen und Oberthal durchgeführt. Bei den durchgeführten Kontrollen wurde festgestellt, dass die Corona-Verordnung sehr genau eingehalten wurde. Auch in Bezug auf die bestehende Maskentragepflicht wurden keine Verstöße festgestellt. Durch die Kontrollmaßnahmen dürfte zudem nochmal eine diesbezügliche Sensibilisierung erfolgt sein.

