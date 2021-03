Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Mit Alkohol am Steuer erwischt

St. Wendel (ots)

Am Samstagmittag kontrollierte die Polizei St. Wendel ein Fahrzeug in der Selbacher Str. in Tholey. Hierbei konnten sie bei dem Fahrer, einem 39-jährigen aus Tholey, Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest zeigte, dass der Fahrer zu tief ins Glas geschaut hatte. Ihn erwartet nun ein mehrwöchiges Fahrverbot.

