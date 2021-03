Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Mit hoher Geschwindigkeit den Verkehr gefährdet

St. Wendel (ots)

Am Samstagabend gegen 22:00h fuhr ein 40-jähriger aus St. Wendel-Winterbach mit seinem schwarzen BMW, 3er Reihe, mit stark überhöhter Geschwindigkeit gleich über mehrere Parkplätze des Lidl und McDonald´s in der St. Annenstraße in St. Wendel. Laut Angaben von Zeugen sei der Fahrer auch "gedriftet". Es sei auch mindestens ein anderes Fahrzeug gefährdet worden. Die Polizei St. Wendel bittet darum, dass sich Zeugen und Geschädigte melden. Tel. 06851-8980.

