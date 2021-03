Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Motocross-Fahrer verkehrsgefährdend im Ortsbereich von Alsweiler unterwegs

Marpingen (ots)

Am Mittwoch, 03.03.2021, gg. 18.10 Uhr, wurde ein wild umherfahrender Motocross-Fahrer im Ortsbereich von Alsweiler bei der Polizei St. Wendel gemeldet. Dieser sei dort im Bereich des Kirmesplatzes unterwegs. Hierbei rase er verkehrsgefährdend über den Gehweg und fahre Slalom um Fahrzeuge herum. Von der Polizei wurde der Ortsbereich von Alsweiler umgehend angefahren. In der Tholeyer Straße konnte dann die gemeldete " Crossmaschine" festgestellt werden. Als dem Fahrer Anhaltezeichen zur Durchführung einer Kontrolle gegeben wurden, flüchtete er sofort. Er flüchtete über die Feldstraße in Rtg. des dortigen Gewerbegebietes. Hierbei flüchtete er mit erhöhter Geschwindigkeit auch über verschiedene Feldwege und konnte letztendlich nicht gestellt und kontrolliert werden. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Mann gehandelt haben der einen blau-weißen Crosshelm und einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift trug. Über die Crossmaschine ist bisher nur bekannt, dass die Farbe rot und weiß war. An der Crossmaschine selbst befand sich kein amtliches Kennzeichen.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Crossfahrer machen können oder Umständen durch diesen sogar gefährdet wurden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell