Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in ein Clubheim in Namborn

Namborn (ots)

Zw. Mittwoch, 03.03.21 und Donnerstag, 04.03.21, wurde in das Clubheim des Hundesportvereins Namborn, das sich in der Verlängerung der Allerbachstraße befindet, eingebrochen. Dort verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter zunächst mit Gewalt Zugang zu dem Gebäude. Im Clubheim begaben sich diese in das Getränkelager und stahlen dort mehrere Kasten mit Bier. Anschließend verließen sie das Clubheim wieder. Da in der Nähe des Clubheims eine Reihe von Bierflaschen gefunden wurden, kann davon ausgegangen werden, dass die Täter einen Teil des gestohlenen Bieres dort bereits getrunken haben. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell