Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in Theley

Tholey (ots)

Am Morgen des 01.03.2021 kam es zu einer Unfallflucht in der Tholeyer Straße. Dort war ein grauer Mercedes am Straßenrand in Fahrtrichtung Primstal abgestellt. Gegen 06.00 Uhr ist dann wohl zu einem Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden Fahrzeug gekommen. An dem o.g. Mercedes wurde hierbei die Fahrerseite des Fahrzeugs beschädigt. Dabei wurde auch der Außenspiegel des Fahrzeugs abgerissen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Nach ersten Zeugenaussagen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen LKW gehandelt haben Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, welche die o.g. Angaben bestätigen bzw. weitergehende Angaben machen können.

