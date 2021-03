Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht auf der L133 in Berschweiler

Marpingen (ots)

Am Montag, 01.03.2021, gg. 07.25 Uhr, kam es in der Dirminger Straße (L 133) zu einem Verkehrsunfall bei dem sich einer der Unfallbeteiligten, ein LKW-Fahrer, unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Dieser LKW, es soll sich hierbei um einen roten Baustellen-LKW mit Kipper gehandelt haben, befuhr die o.g. Strecke in Rtg. Dirmingen. Nach einer Linkskurve geriet er aus nicht bekannten Gründen ein Stück auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm zu dieser Zeit ein Audi-Fahrer entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste dieser eine Gefahrenbremsung durchführen. Er konnte zwar einen Zusammenstoß mit dem LKW vermeiden. Allerdings gelang es einem hinter dem Audi folgenden PKW nicht mehr rechtzeitig genug anzuhalten. Dieser fuhr dann auf den Audi auf. Beide PKW's wurden hierbei beschädigt. Der o.g. LKW-Fahrer hielt nach dem Unfall nicht an. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.

