Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten auf der B 41 bei Oberlinxweiler

St. Wendel (ots)

Am Montag, 01.03.2021, gg. 05.20 Uhr, kam es auf der B 41, Höhe Oberlinxweiler, zu einem Verkehrsunfall mit 2 Verletzten. Zu dem Verkehrsunfall kam es, als eine PKW-Fahrerin hinter einem anderen PKW die Auffahrt der B 41 in Rtg. Ottweiler befuhr. Als der vorausfahrende PKW-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte dies die o.g. Fahrerin zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Bei diesem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeugführer verletzt. Zudem wurden die beteiligten Fahrzeuge stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Wegen dieses Verkehrsunfalls kam es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen in diesem Streckenabschnitt.

