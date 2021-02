Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall zwischen Traktor und Linienomnibus in Hoof

St. Wendel (ots)

Am Mittwoch, 24.02.2021, gg. 14.05 Uhr, kam es in der" Neue Straße" in St. Wendel-Hoof zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Linienbus. Dort befuhr ein Traktorfahrer mit einem Anhänger die Neue Straße Ortsausgang in Rtg. L 122. In einer abschüssigen Rechtskurve verlor der Traktor-Fahrer die Kontrolle über seinen Zug, so dass der Anhänger ausbrach und gegen den Linienbus stieß, der im Gegenverkehr unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde unter anderem auch eine Fensterscheibe des Omnibusses zerstört. In dem Linienbus befanden sich zur Unfallzeit nur wenige Fahrgäste. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Es kam allerdings kurzfristig in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell