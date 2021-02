Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Sachbeschädigung an einem PKW in Urexweiler

Marpingen (ots)

Zwischen Freitag, 19.02.2021 und Samstag, 20.02.2021, ca. 05.00 Uhr, wurde in der Illinger Straße( Landesstraße 130) ein PKW beschädigt. Es handelt sich hierbei um einen silbernen VW-Golf, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Ein unbekannter Täter zerkratzte die gesamte Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die unter Umständen Beobachtungen gemacht haben, die mit der Sachbeschädigung in Zusammenhang stehen.

