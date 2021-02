Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in einen Verkaufswagen in Niederlinxweiler

St. Wendel (ots)

Am Sonntag, 21.02.2021 wurde in der Stählbachstraße in einen Verkaufswagen eingebrochen, der dort derzeit abgestellt war. Aus dem Verkaufswagen wurden 2 Kaffee-Maschinen und eine "Donut-Maschine" entwendet. Der Tatzeitraum kann zwischen 16.00 Uhr und 19.45 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell