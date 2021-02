Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

St. Wendel (ots)

St. Wendel: Es gab einen Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer welcher alleine gestürzt ist. der Unfall ereignete sich am 20.02.2021 gegen 19:40 Uhr. 5 Motorradfahrer befuhren die Mommstraße aus Richtung Oberlinxweiler in Richtung Stadtmitte. Sie durchfuhren den Eisenbahntunnel in der Nähe der Polizei St. Wendel. Hierbei kam einer der Motorradfahrer männlich 17 Jahre alt aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Bordstein. Der Führer der 125 er kam zu Fall und überschlug sich. Er verletzte sich am Knie und wurde in das Krankenhaus nach St. Wendel eingeliefert. Wie schwer die Verletzungen sind konnte bis dato nicht gesagt werden. An dem Motorrad entstand Sachschaden

