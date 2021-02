Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in eine Reinigung in St. Wendel

St. Wendel (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 18.02.2021, kam es zu einem Diebstahl aus einem Reinigungsbetrieb, der sich auf dem Gelände eines großen Supermarktes in der Straße "Am Wirthembösch" befindet. Dort verschafften sich unbekannte Täter auf derzeit noch nicht sicher feststehende Art und Weise Zugang zu dem Verkaufsraum der Reinigung. Aus diesem Raum wurde dann Wechselgeld entwendet. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die unter Umständen in diesem Bereich Auffälligkeiten bemerkt haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell