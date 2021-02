Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Sachbeschädigung an einem PKW in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Freitag, 19.02.2021, wurde in der Tholeyer Straße auf einem großen Parkplatz vor einem Drogeriemarkt ein PKW beschädigt. Es handelt sich hierbei um einen graufarbenen Mitsubishi. Dieser war dort zw. 10.10 Uhr und 10.25 Uhr in einer Parkreihe geparkt. Während dieser Abstellzeit wurde an dem Fahrzeug der Lack auf der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können.

