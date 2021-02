Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Brandursache nach Brand in einem Wohnhaus in Remmesweiler vom 13.02.2021 jetzt geklärt

St. Wendel (ots)

Wie bereits berichtet wurde, war es am Samstag, 13.02.2021, zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Straße " Auf der Hell" in Remmesweiler gekommen. Diesbezüglich wurde zunächst vermutet, dass eine unsachgemäß entsorgte Zigarettenkippe die Brandursache gewesen sein könnte. Mittlerweile wurde festgestellt, dass nicht eine unsachgemäß entsorgte Zigarettenkippe die Brandursache war, sondern der Brand durch einen technischen Defekt eines elektrischen Gerätes entstanden war.

