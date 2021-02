Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Umweltverschmutzung der Blies

St. Wendel (ots)

Am Samstagnachmittag wurde der Polizei in St.Wendel eine Öllache auf der Blies gemeldet. Gemeinsam mit der Feuerwehr konnte die Öllache festgestellt und durch die Feuerwehr eine Ölsperre errichtet werden. Das Heizöl gelangte aus einem Kanal in die Blies. Dennoch konnte im Verlauf des Tages der genaue Zulauf des Heizöles trotz umfangreicher Suche noch nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern noch an.

