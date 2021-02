Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl eines PKW in St. Wendel

St. Wendel (ots)

In St. Wendel wurde vom Ausstellungsgelände eines Autohauses in der Tholeyer Straße ein nicht zugelassener PKW gestohlen. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Audi-A6 Allroad Quattro. Dieser PKW, ein Gebrauchtfahrzeug, war auf dem Außengelände des oben genannten Autohauses zur Straße hin abgestellt. Die Tatzeit des Diebstahls dürfte zw. Samstag, 06.02.2021 und Sonntag, 07.02.2021 liegen. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. Die genauen Umstände des Diebstahls konnten hierbei noch nicht geklärt werden. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die unter Umständen ein Wegfahren dieses Fahrzeugs bemerkt haben und hierüber Angaben machen können.

