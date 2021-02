Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in einen Container einer Kindertagestätte in Alsweiler

Marpingen (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 09.02.2021, wurde in einen Container, der zum " Kinderhaus Alsweiler" in der Schulstraße gehört, eingebrochen. Hierbei wurden aus diesem Container mehrere PC-Monitore entwendet. Hierbei steht noch nicht zweifelsfrei fest wie der oder die Täter im vorliegenden Fall in den Container gelangt waren. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können.

