Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in ein Waldhaus in Winterbach

St. Wendel (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag wurde in ein nicht bewohntes Waldhaus in Winterbach in der Gemarkung "Großer Heiligenberg" eingebrochen. Vermutlich traten zwei oder mehrere Täter die Eingangstür ein und entwendeten ein rotes Stromaggregat, Werkzeuge und einen Musikreceiver. Die Täter fuhren vermutlich mit einem Pkw zur Örtlichkeit, um die Gegenstände damit abzutransportieren. Hinweise an die Polizeiinspektion St. Wendel, Tel. 06851-8980

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell